Susurluk davası sanıklarından Ali Fevzi Bir hayatını kaybetti

1990'larda Türkiye'deki kumarhane sektörü ve yeraltı dünyasıyla bağlantılarıyla tanınan Ali Fevzi Bir hayatını kaybetti. Bir'in cenazesinin 19 Haziran Cuma günü öğle namazını müteakip Sahrayı Cedid Camii'nden kaldırılacağı duyuruldu.

Ali Fevzi Bir, 1990'larda yeraltı dünyasıyla ilişkileri ve Susurluk süreciyle bağlantılı olarak kamuoyunda tanınan bir isimdi. Bir'in 'kumarhaneciler kralı' olarak bilinen Ömer Lütfü Topal ile iş ortaklığı yaptığı çeşitli haber ve dava kayıtlarında yer aldı.

Ali Fevzi Bir, aynı süreçte tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Susurluk davasının da sanıklarından biriydi. Türkiye'de devlet-siyaset-mafya ilişkisinin kayıtlara girdiği davadan Ali Fevzi Bir'e 4 yıl hapis cezası çıktı.

Bir'in adı 2000'li yıllarda bu kez futbolda şike iddialarıyla anılmaya başlandı. Almanya’dan Türkiye’ye iadesinin ardından, futbolda yasa dışı bahis ve şike çetesi kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak Kartal Cezaevi’ne konuldu.

Susurluk skandalı nedir?

3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın bulunduğu araç bir kamyonla çarpıştı.

Kazada, İstanbul Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, hakkında kırmızı bülten bulunan Abdullah Çatlı ve Gonca Us hayatını kaybetti, Sedat Bucak ise yaralı kurtuldu. Aynı araçta bir milletvekili, üst düzey bir polis müdürü ve kırmızı bültenle aranan bir ismin bulunması kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Kazanın ardından güvenlik bürokrasisi, siyaset ve organize suç çevreleri arasındaki ilişkiler mercek altına alındı. Soruşturmalar ve davalarla birlikte ortaya çıkan süreç, Türkiye tarihine "Susurluk Skandalı" olarak geçti.