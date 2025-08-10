  1. Ekonomim
Süt ürünleri fabrikasında yangın: İki işçi can verdi

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasının depo ve sevkiyat bölümünde çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hasanbey Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Süt ürünleri fabrikasında yangın: İki işçi can verdi - Resim : 1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 13 araç, 2 arazöz ve diğer kurumlara ait 8 araçla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında sevkiyat bölümünde çalışan işçiler Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetti.

İşçilerin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

