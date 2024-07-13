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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Suud, Türkiye’ye geliyor
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

“Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud 14 Temmuz 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır” ifadeleri yer aldı.

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