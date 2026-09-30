  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı
Takip Et

Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Suudi Arabistan, Türkiye ile vize muafiyeti anlaşmasını onayladı
Takip Et

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı.

Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Bunun ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.

İspanya gaz tarifelerini sınırladı, akaryakıt indirimlerini uzattıİspanya gaz tarifelerini sınırladı, akaryakıt indirimlerini uzattıDünya
Akaryakıta dev zam beklentisi: İşte 30 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev zam beklentisi: İşte 30 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! Hangi illerde etkili olacak?Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! Hangi illerde etkili olacak?Gündem
Altında yön ne olacak? İşte 30 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön ne olacak? İşte 30 Eylül 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans