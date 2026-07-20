Suudi Arabistan umre vizesinde kuralları değiştirdi: Çoklu giriş imkanı 1 yıl sürecek

Yeni umre vizesi kurallarına göre vize sahipleri 365 gün boyunca ülkeye birden fazla kez giriş yapabilecek. Ancak umre vizesi sahipleri ülkeye her girişlerinde Nusuk uygulaması üzerinden izin alacak. Toplam konaklama süresi 90 günle sınırlandırılacak ve yine umre vizesi Hac döneminde kullanılamayacak.

Bir yıl boyunca çoklu giriş imkanı sunacak

Bakanlık, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, çok girişli umre vizesinin düzenlendiği tarihten itibaren 365 gün boyunca geçerli olacağını belirtti. Yeni uygulama sayesinde ziyaretçiler, geçerlilik süresi içinde ibadet amacıyla Suudi Arabistan'a birden fazla kez giriş ve çıkış yapabilecek.

Ancak vizeden yararlanabilmek için her giriş öncesinde Hac ve Umre Bakanlığı'na ait "Nusuk" uygulaması üzerinden gerekli yasal işlemlerin eksiksiz tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Vize sahiplerinin bir yıllık geçerlilik süresi boyunca ülkedeki toplam konaklama süresi ise 90 gün ile sınırlandırıldı. Bu süre, ziyaretçilerin her girişte ülkede kaldıkları günlerin toplamı esas alınarak hesaplanacak. Ayrıca her çıkışın ardından, bir sonraki giriş için kullanılabilecek kalan konaklama süresi sistem tarafından otomatik olarak güncellenecek.

Nusuk uygulaması zorunlu hale geldi

Bakanlık, çok girişli umre vizesinin kullanılabilmesi için ziyaretçilerin her seyahat öncesinde bakanlık tarafından onaylanan hizmet paketlerinden birini seçmeleri gerektiğini bildirdi.

Bunun yanı sıra, ülkeye girişten önce "Nusuk" uygulaması üzerinden resmi umre izninin alınmasının zorunlu olduğu, bu işlemlerin tamamlanmaması halinde vizenin aktif şekilde kullanılamayacağı ifade edildi.

Hac döneminde kullanılamayacak

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, çok girişli umre vizesinin hac döneminde ülkeye giriş amacıyla geçerli olmayacağını da açıkladı.

Bakanlık, hicri takvime göre 1 Zilkade ile 13 Zilhicce tarihleri arasında çok girişli umre vizesi sahiplerinin ülkeye kabul edilmeyeceğini belirterek, ziyaretçilerin seyahat planlarını bu kısıtlamayı dikkate alarak yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.