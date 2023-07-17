Suudi Arabistan Yatırım Bakanı: "Yatırımlarımızda Türk özel sektörünün bulunmasını çok önemsiyoruz"

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, ülkesinin Vizyon 2030 projeksiyonundan bahsederek yatırımları çeşitlendireceklerini, çok fazla sektöre ağırlık vermeyi planladıklarını söyledi.

2030 hedefleri kapsamında 3,3 trilyon dolarlık yatırım hedeflediklerini açıklayan Falih, özel sektör yatırımlarını çok önemsediklerini belirtti. Suudi Arabistan ve Türk şirketlerin önemli güce ulaştığını dile getiren Falih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nereye gidersem gideyim her iki ülkeden şirketlerin güçlü varlığını görüyorum. Ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Türkiye özel sektörünün yaptığı yatırımların ve teknolojilerin ne kadar büyük olduğunu görünce gurur duyduğumu söylemek isterim hem Afrika'da hem de Orta Doğu'da. Şimdiye kadar yapamadığımız şey bu iki tarafın güçlerini bir araya getirmekti. İki ülkenin özel sektörünün güçlerini bir araya getirince ne kadar büyük bir güç ortaya koyacağımızı düşünemiyorum."

Gayrimenkul, turizm, sanayi, tarım ve gıda gibi alanlarda işbirliği çağrısı

Bakan el-Falih, iki ülkede karşılıklı büyük fırsatlar olduğunu belirterek Türk ve Suudi Arabistan özel şirketlerine işbirliği çağrısında bulundu.

Gayrimenkul, turizm, konut, sanayi, tarım, gıda ve madencilik gibi değişik sektörlerde iş birliği yaparak büyük projelere imza atabileceklerini vurgulayan Falih, yatırımcı şirketlere sundukları destekleri anlattı.

Suudi Arabistan'daki yatırım fırsatlarından bahseden Falih, madencilik, ham madde, yenilenebilir enerji gibi konularda yeni sektörel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Falih, Türkiye'de faaliyet gösteren Suudi Arabistanlı şirketlerin sayısının artmasını istediklerini kaydederek "Her zaman iletişim halinde olmalı ve işbirliklerini nasıl daha fazla geliştireceğimizi konuşmalıyız. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için istikrarlı bir şekilde ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.