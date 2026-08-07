Suudi Arabistan'dan Mekke Savunma Anlaşması mesajı

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Bin Selman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı.

Söz konusu ülkeler arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, kardeş ülkeler arasında caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu güçlendireceğinin altını çizen Bin Selman, şunları kaydetti:

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgenin ve dünyanın güvenlik ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturmaktadır."