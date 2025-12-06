Suudi Arabistan’dan Şırnak’a ilk uçuş gerçekleşti

Şırnak’tan Suudi Arabistan’a yapılan ilk uçak seferi ile Medine’ye giden 220 yolcu, Umre ziyaretinden sonra Southwind Airlines Havayollarına ait A321 uçakla Türkiye’ye döndü. Ülkeye dönen vatandaşlar için Şırnak Şerafettin Elçi Hava Limanında karşılama töreni düzenlendi. 18 Kasım’da Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’a ilk defa yapılan uçak seferi ile Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden Şırnaklı vatandaşlar gece geç saatlerde Şırnak’a döndü.

Şırnak’tan direk uçak seferiyle gitmenin ve yine doğrudan memlekete dönmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Veysi Duruk, "Bu seferlerin sürekli olmasını istiyoruz. Şırnak halkı için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Bu anlamda seferlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı, Silopi Kaymakamlığı ve Havalimanı Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Gidişi ve dönüşü kelimelerle anlatmanın zor olduğunu ifade eden Üzeyir Budak ise "Buradan gittiğimiz şekilde karşılanmak inanılmaz bir şey. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

"Şırnak için tarihi bir gün"

Bu günü Şırnak için çok önemli bir an olarak nitelendiren Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, "Bugün Medine’ye uğurladığımız 220 yolcu, Southwind Airlines Havayollarına ait A321 uçakla Şırnak’a geri döndü. Bu, bizim için çok anlamlı bir an. Daha önce Mardin, Diyarbakır ve Batman’dan seferler yapılırken, şimdi Şırnak’tan direkt uçuşla gidip yine Şırnak’a dönmek çok büyük bir adım. Kendi vatandaşımıza hizmet etmek bizi çok mutlu ediyor. Bu Şırnak için tarihi bir gün" şeklinde konuştu.

"Yılın ilk 11 ayında 400 bin yolcuya hizmet verdik"

Benek, Şırnak’ın ulaşım noktasında önemli bir mesafe kat ettiğini de belirterek, 2025 yılı ilk 11 ayında 400 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirterek, "Bu bizi oldukça sevindiriyor. Uçak seferlerine yönelik talep geldikçe değerlendirmeye alıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki talep gelsin. Yakın zamanda Hac ziyaretlerini de buradan yapmayı planlıyoruz ve bu yöndeki tüm hazırlıklarımız tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Karşılamanın ardından pasaport ve kimlik kontrolleri tamamlanan Umre yolcuları, ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.