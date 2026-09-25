Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan genelkurmay başkanlarına acil toplantı çağrısı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Suudi Arabistan, Yemen’deki Husilerin ülkeye yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Türkiye ve Pakistan’ın genelkurmay başkanlarını acil toplantıya çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, ortak savunma anlaşması kapsamında Riyad’a destek sağlanmasını görüşmek üzere acil bir genelkurmay başkanları toplantısı düzenleyecek” ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda, üç ülke arasındaki ortak savunma anlaşması kapsamında Suudi Arabistan’a verilecek desteğin görüşülmesi bekleniyor.

Mekke Anlaşması ne öngörüyor?

Türkiye, ağustos ayında Suudi Arabistan ve Pakistan’ın taraf olduğu Mekke Anlaşması’na katılmıştı. Anlaşmayla taraflardan birine yönelik saldırılara karşı ortak yanıt verilmesi taahhüt altına alınmıştı.

Yemen’deki Husiler bir süredir Suudi Arabistan’ın sınır bölgeleri ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Hakan Fidan askeri destek imkanına işaret etmişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a daha önce Mekke Anlaşması’nın NATO’nun 5. maddesine benzer düzenlemeler içerdiği hatırlatılarak, bu düzenlemenin Husilerin saldırıları karşısında devreye girip girmeyeceği sorulmuştu.

Fidan, bu soruya “Askeri düzeyde her türlü desteği verme imkanına sahibiz” yanıtını vermişti.