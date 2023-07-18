Suudi Arabistan'la imzalar atıldı

Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih, 2030 kapsamında toplamda 3 trilyon Suudi Riyali (810 milyar dolar) ve 300 milyar dolarlık çeşitlendirilmiş yatırım hedeflediklerini söyleyerek, “Yatırımlarımızda Türk özel sektörünün de bulunmasını çok önemsiyoruz. İki ülkenin özel sektörünün güçlerini bir araya getirince ne kadar büyük bir güç ortaya koyacağımızı düşünemiyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi'nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.

Erdoğan, Prens Selman'a Togg hediye etti

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi. Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.