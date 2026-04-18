Süveyş’te Türk denizciler, Türk savaş gemilerini bayrakla selamladı

Süveyş Kanalı’ndan geçiş yapan Türk denizciler, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerle karşılaşarak gurur dolu anlar yaşadı.

Süveyş’te yaşanan karşılaşma sırasında Türkiye’nin Somali açıklarındaki CURAD-1 kuyusundaki sondaj faaliyetlerine destek veren TCG Korkut dahil diğer unsurların da yer aldığı anlar kaydedildi. Görüntülerde ayrıca gemi personelinin telsiz üzerinden gemideki Türk askerlerine selamlarını ilettiği anlar da kameralara yansıdı. Gemi mürettebatından telsiz ile iletilen mesajda, "Komutanım, Allah’a emanet olun, selametle hoşça kalın" denildi.