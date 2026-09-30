T24 haber sitesi ve sosyal medya hesapları için kapatma kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik ürettiği iddiasıyla T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.
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İnternet haber sitesi T24 hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kapatılma kararı verildi.
Karara T24'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması hakkındaki haberleri gerekçe gösterildi.
Sitenin 1 yıl içinde 118 haberde LGBT propagandası yaptığı iddia edildi.
Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.