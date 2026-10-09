T24'ün erişim engeline yaptığı itiraz reddedildi
İnternet sitesine erişim engeli getirilen T24'ün karara yaptığı itiraz reddedildi. T24, kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacak.
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İnternet sitesine erişim engeli getirilen T24'ün söz konusu karara yaptığı itiraz reddedildi.
T24 hakkında 30 Eylül'de erişim engeli kararı verilmiş, internet sitesi 1 Ekim'de karara itiraz etmişti.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği, T24'ün erişim engeline yönelik itirazını reddetti.
Kararın ardından T24, hukuki süreci Anayasa Mahkemesine (AYM) taşıyacağını duyurdu.