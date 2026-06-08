T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda arıza: Seferlerde aksama meydana geldi
Metro İstanbul, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda yaşanan arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak sürdürüldüğünü olduğunu duyurdu.
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T5 Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır” denildi.
#MetroDuyuru #T5— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 8, 2026
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır.