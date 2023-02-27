'Taahhütlerle ilgili adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet diyemeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kur'an yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzenlenecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler." dedi.