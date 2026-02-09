Tabancasını temizlerken kendini vuran polis memuru hayatını kaybetti
Sakarya'da 36 yaşındaki polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vuran 36 yaşındaki polis memuru Umut Sıbıç hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Hendek'e bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada silah kazara ateş aldı.
Göğüs bölgesine mermi isabet eden bir çocuk babası olduğu belirtilen Sıbıç, yaralandı.
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıbıç, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.