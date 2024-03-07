Taburcu olması bekleniyordu: Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen’in hastaneden ne zaman taburcu olacağı merak konusuydu.

Peş peşe 2 kez ameliyat edilen oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu. Ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncunun dün yeniden bıçak altına yattığı, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Settar Tanrıöğen’in hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi “Kızılcık Şerbeti”ndeli ekibine haber yollayarak “Bensiz devam edin” dediği belirtildi. Usta oyuncunun fenomen olan karakteri Abdullah Ünal”ı bu nedenle Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmaya başlamıştı.