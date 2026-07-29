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Tacikistan tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

Tacikistan yetkili makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Tacikistan tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Tacikistan adli makamlarınca "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve ülkeye iadesi talep edilen B.K'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Özbekistan'da uyuşturucu ticareti yaptığı, maddelerin saklanması ve depolanması için adresler temin ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen zanlıyı Beylikdüzü'nde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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