  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Tacikistan'da yakalanan Koray Vural Türkiye'ye getirildi
Takip Et

Tacikistan'da yakalanan Koray Vural Türkiye'ye getirildi

FETÖ'ye üyelikten aranan Koray Vural'ın, MİT'in Tacikistan'daki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.

Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.

 

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltıİstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltıGündem
9 günde bin 816 göçmen yakalandı9 günde bin 816 göçmen yakalandıGündem

 