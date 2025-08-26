Taciz iddialarıyla gündeme gelen Mesut Süre sessizliğini bozdu!

Taciz iddialarıyla gündeme gelen ünlü isim Mesut Süre, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Süre, "Hukuki süreci başlattık. Bu iftiralara karşı hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İddiaları yalanlayan Mesut Süre'nin paylaşımı şu şekilde:

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen, izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil, itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."

Programı iptal edilmişti

Mesut Süre'nin sunduğu İlişki Testi programı da iddiaların ardından komedyenle artık çalışmayacaklarını bildirmişti.

Ne olmuştu?

"Umarım Annem Dinlemez" isimli Podcast'in içerik üreticisi Tuluğ Özlü, komedyen Mesut Süre tarafından taciz edildiğini iddia eden bir kadının söylediklerini paylaşmıştı.

Yıllar önce üniversitedeyken yemek yemek için gittiği Süre'nin evinde tacize uğradığını söyleyen kadın paylaşımında, "Kolumdan tutup koltuğa yatırdı.Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim." dedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özlü, bir staj programı için çay bahçesinde görüştüğü Süre'nin yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini, burada ünlü komedyenin tacizine uğradığını iddia etmişti.