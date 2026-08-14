'Taciz' iddiası ve darp görüntüleri gündem olmuştu: CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç istemi

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir. — Müslim Sarı (@muslimsarichp) August 14, 2026

Ne olmuştu?

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıkan kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine darbedildiğini, telefonunun gasbedildiğini ve görüntülerinin çekildiğini söyleyen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

Yapılan aramada telefonu buzdolabının altında bulunan Yazgan'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan B.Ş., T.A. ve N.D. ise ifadelerinde olay günü birlikte alkol aldıklarını, çıkan tartışmada Yazgan'ın kendilerini tehdit edip cam parçasıyla yaraladığını öne sürerek cinsel taciz ve hakaret iddiasıyla milletvekilinden şikayetçi olmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.