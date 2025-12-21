  1. Ekonomim
  3. TAG davası ertelendi
TAG davası ertelendi

İstanbul ulaşımını yakından ilgilendiren taksiciler ve TAG arasındaki dava, bilirkişi raporunun eksikliği nedeniyle 24 Haziran 2026 tarihine ertelendi.

TAG davası ertelendi
TAG hizmetine karşı açılan davanın 6’ncı duruşması, 19 Aralık 2025 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, İstanbul Havalimanı Turizm Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, İstanbul Taksi Sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Day. Derneği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Kayseri Otomobilciler Kamyon. Otobüs. Kam. ve Şof. Od. Başkanlığı  tarafından açılan davanın duruşması, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Mahkeme, uyuşmazlığın çözülebilmesi için gerekli ve zorunlu olan bilirkişi raporunun eksik olduğunu, bu hali ile karar verilmesinin mümkün olmadığını dolayısıyla ek rapor alınması gerektiğini belirterek, duruşmayı 24 Haziran 2026 tarihine erteledi.

"Oda seçimlerine odaklandılar"

Duruşma sonrası açıklama yapan TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, taksi lobisinin davayı oda seçimlerinde kullanmak istediğini iddia etti. Öktem, “Karşı taraf kendi oda seçimleri olduğu için mahkeme üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Vekilleri yerinden kalkıp el kol hareketleri yaparak hâkime hanıma tepki gösterdi. Bunu yapmalarının nede–ni vatandaşı düşünmek değil. Tek dertleri bir sonraki oda seçimini kazanmak. Bizim adalete güvenimiz tam. Davamızdan yüzde 100 eminiz. Mahkememiz 24 Haziran 2026 tarihine ertelendi. O tarihte adliye önünde buluşacağız” dedi.

