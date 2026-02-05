Tahliye edilen Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütü” ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33’ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ikinci haftasında ara karar verildi. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verdi. 212 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Karalar’ı cezaevi çıkışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP örgütü ve Adanalılar karşıladı.

Gazetecilere açıklama yapan Karalar, cezaevinde kalan belediye başkanlarına ve bürokratlara selamını ileterek şunları söyledi:

“Tabii onları bırakıp çıkmak hakikaten buruk bir sevinç ama böyle oluyor. Ben onların da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına yürekten inanıyorum. Çünkü duruşmaların hepsini izledim, hepsini de dinledim. Onların ifadesine göre ben de çok yakın sürede tamamının özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum. Bizim arkadaşlarımızı dinlediğimiz ifadelerine göre söylüyorum. Buradan bizi yalnız bırakmayan, yanımızda il başkanı (Özgür Çelik) var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve MYK üyelerimiz, diğer siyasi partilerin milletvekilleri, başkan yardımcıları bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Hepsine çok çok, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tahliyeyi bu duruşmada bekliyordum. Mahkeme heyeti çok dikkatli dinliyor. Belli ki bu dosyaya çok vakıf. Sorduğu sorulardan onları anlıyoruz. Bu bir ara karar. 20’sinde nihai karar verecekler. Oradan da tahliyeler bekliyoruz.”

“Her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz”

Karalar, “Adana’ya dönecek misiniz, bu gece burada konaklayacak mısınız” sorusuna tebessümle “Benim şimdi ‘Silivri’de ne işim’ var dediğime göre herhalde... Yani tabii Silivri’ye gelirim. Bu ülkenin her karış toprağı çok değerli ama ben yargılanmayla ilgili söyledim. Silivri’ye de İstanbul’a da geleceğiz. Ülkenin her tarafında nerede bize görev düşerse bu memleket için, millet için onu icra etmek için her türlü fedakarlığı zaten yaptık. Bundan sonra da yapacağız” yanıtını verdi.

“10 bine yakın insan belediye önünde beni bekliyor”

Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Adanalı kardeşlerime buradan iletmek istiyorum. Hakikaten gençlerin yürümesi dahil bir efsane oldu Adana. Hani ‘Adana’ derler ya, işte Adana bu. Şimdi 10 bine yakın insan haberi alır almaz bu yağmurda, belediyenin önünde beni bekliyor. Esasında ben kalıp bir gün, yarın gitmeyi düşünüyordum ama o insanlara haksızlık yapamam. Belediye önünde toplamış binlerce insan. Tabii ki benim ailem de özlemiş. Adana efsane oldu. Adana bir abisine, ona hizmet eden, ömrünü Adana’ya adayan bir başkana, bir kardeşlerine nasıl sahip çıkılır, nasıl desteklenir, nasıl yalnız bırakılmaz; örnek oldu. Onun için takdire şayan. Bütün kardeşlerim, gençlik kolları dahil. ‘O sıcakta, 50 derecede yürümeyin. Bir şey olur’ dedim. Beni dinlemediler. Normalde beni dinlerler, orada dinlemediler. Ben tabii ki en çok ailemi, işimi, Adanalıları özledim.”