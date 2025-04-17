Tahliye edilmişti: Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana ''DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak'' suçundan tutuklu olan Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

Hakkında yakalama kararı çıktı

Kozağaçlı, tahliye olmasının üzerinden 24 saat geçmeden yeniden gözaltına alındı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılık bu tahliyeye itiraz etti, hakimlik de kabul ederek Kozağaçlı hakkında yakalama kararı verildi.

Kozağaçlı’yı, 19 Mart operasyonlarında tutuklanan ve sonra serbest kalan gençlerin yakınları Marmara Cezaevi’nin çıkışında karşılamıştı. Cezaevinin önünde bekleyenler Kozağaçlı’ya çiçek vermişti.

Kozağaçlı cezaevi çıkışında, “Muhalefetin yükseldiği dönemlerde yan yana olmak, bir arada olmak çok güzel” demişti.