Tahliye kararı verilen Deniz Göktaş 'Daltonlar' şakası nedeniyle tekrar tutuklandı

Ölü Deniz adlı gösterisinde 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve 3 Temmuz'da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş için tahliye kararı verildi. Bu karar henüz uygulanamadan Göktaş hakkında bu kez de aynı gösterideki 'Daltonlar' çetesiyle ilgili şaka gerekçe gösterilerek 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı verildi.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre, Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi. Tahliye kararının ardından Göktaş, bu kez de 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla SEGBİS ile sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Avukatına haber verilmeyen Göktaş için barodan avukat çağrıldı.

Savunmasında, gösterisinde suçu ve suçu övme gibi bir kastı olmadığını belirten Göktaş, "Türkiye’nin giderek yoksun bir ülke haline gelmesi, yöneticiler ve bakanlar da aynısını söylüyor, komedyenim, böyle bir şey yapmam, tamamen mizahi bir eleştiri içerir” dedi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Deniz Göktaş hakkında 'kaçma, delilleri karartma şüphesi' gerekçeleriyle tutuklama kararı verdi.

Daltonlar şakası

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş’ın gösterisindeki “Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram grubu. Oradan Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem…” sözleri nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Hakimlik, söz konusu ifadeler için “‘Daltonlar Çetesi’ isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler” değerlendirmesi yaptı.