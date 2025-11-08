  1. Ekonomim
Tahliye kararına itiraz kabul edildi: 'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

İzmir'de tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen tahliye kararına itiraz eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden tutuklama talebi kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Arabacı hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

