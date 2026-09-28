Tahliye olan Deniz Göktaş'tan ilk açıklama: Hayalim üçümüzün tek arabayla çıkmasıydı

“Ölü Deniz” stand-up’ı gerekçe gösterilerek hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, ilk duruşmasında tahliye edildi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada savcılık mütalaası doğrultusunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Göktaş’ı "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 11 ay 20 gün, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, "suçu ve suçluyu övme" suçlamasından beraatine ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.

"Hayalim üçümüzün tek arabayla çıkmasıydı"

Cezaevinden tahliye olan Deniz Göktaş yaptığı açıklamada "Sinem Dedetaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalim şeydi yani; üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul’a gideriz diye umdum. Öyle olmadı. Oğuzhan Uğur burada, suçlamasını hala bilmiyorum, yani izlememe rağmen haberleri ve Türkiye’de sadece burada da değil, birçok Silivri’de, başka cezaevlerinde binlerce insan var; benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan. O yüzden hani içeri dışarı, tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim ama hani içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hale gelir. Teşekkürler, sağ olun." dedi.