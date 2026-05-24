Tahliye talebi iddiası: CHP Genel Merkezi önünde arbede çıktı
Mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel ve vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun talepte bulunduğu iddiasının ardından hareketli dakikalar yaşandı.
CHP örgütleri, CHP Genel Merkezi için çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda “Şimdi partimize sahip çıkma zamanı” denildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “CHP örgütleri olarak genel merkezimize yönelik herhangi bir müdahale için hazır bekliyoruz. Partimizi kimseye teslim etmeyiz” dedi.
Tahliye talebi iddiası
Mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu öne sürüldü.
Genel Merkez etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Nöbetçi olanlar dışındaki CHP Milletvekilleri ve parti yöneticileri de Genel Merkez'e gelerek beklemeye başladı.
Arbede çıktı
Genel Merkez'in önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında arbede çıktı.