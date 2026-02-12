Tahliyesine itiraz edilen Zeydan Karalar hakkında kritik karar

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 ismin tahliye edilmesine savcılığın yaptığı itiraz reddedildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı inceledi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının gerekçesini “yerinde bularak”, itirazın reddine karar verdi.

Tahliyesi kesinleşen diğer 5 kişi şöyle: Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 kişinin tahliyelerine itiraz etmişti.