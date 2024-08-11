Takas sürecinde neden Türkiye seçildi? İşte Takas operasyonun detayları

Büyük takasa yönelik diplomatik yoğunluk, ABD ve Rusya'nın Türkiye'den yardım talep etmesiyle başladı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve sağladığı güven, Ankara'nın tercih edilmesinde belirleyici oldu. İki ay süren hazırlıklar çerçevesinde, İstanbul ve Ankara'da üst düzey iki toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılara, karşılıklı esir takası yapacak 7 ülkenin temsilcileri katıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre tercih sebeplerinden biri de disiplin oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tüm detayları büyük bir gizlilik ve disiplin içinde yönetti. MİT'in operasyonlarında herhangi bir pürüz veya kriz yaşanmamasına dikkat çekildi.

Esir takasında yıllardır görülmemiş isimler vardı. Kimi uçaktan uçağa, kimi uçaktan odaya alındı. Sağlık kontrolleri, kimlik tespitleri, yemek servisleri bile MİT'in ekipleri tarafından yapıldı.

Esenboğa'yı MİT seçti

MİT, takas yeri için kontrolün daha kolay sağlandığı Esenboğa Havalimanı'nı seçti.

1 Ağustos'ta ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyonda plan dahilinde bazı rehineler uçaktan uçağa, bazıları uçaktan odaya alındı.

Hapishane kıyafetlerini değiştirdiler

Rehinelerin sağlık kontrolleri, kimlik tespitleri de MİT personeli tarafından gerçekleştirildi. Rusya'dan hapishane kıyafetleriyle getirilen bazı rehinelerin, kıyafetlerini ABD tarafının getirdiği kıyafetlerle değiştirmeleri sağlandı.

MİT'ten saat ricası

MİT Başkanı İbrahim Kalın, takas operasyonundan 15 gün önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Bu görüşmede, Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın, takas operasyonunu canlı takip etmek istediği belirterek, takasın Türkiye saatiyle 17.00'de başlamasını rica etti.

Biden ve Putin'den Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan JOE Biden'ın değiş tokuşu canlı olarak izlemek istediği belirtildi. Operasyon başladı, 7 ülkede nefesler tutuldu. ABD Başkanı Biden, uçakların havalanışından itibaren Beyaz Saray'da özel bir odada ekranların başındaydı. Takas sürecini dakika dakika izledi. Uçaklar indiğinde önce Esenboğa’yı aradı, Amerikalılarla konuştu, sonra da basın toplantısı yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak teşekkür etti. Aynı saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de teşekkür mesajı yolladı.

MİT'in başarısı

Güvenlik kaynaklarına göre bir başka önemli kriter de Türkiye'nin taşıdığı sorumluluk duygusu.

Operasyonda görev alan herkes mesuliyet duygusu içinde hareket etti, Esenboğa'da kontrol süreci de daha kolay oldu.

Böylece 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimi başarıyla tamamlandı. Türkiye bir kez daha bölgesinde barış anahtarı olduğunu kanıtladı.