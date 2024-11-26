Taklit-tağşiş listesine 8 ürün daha eklendi: Çikolatada ilaç, sucukta tek tırnaklı eti kullanılmış!
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ve taklit-tağşiş gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye 8 ürün daha eklendi. Çikolata ve kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulunurken, sucukta ise et yerine tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 765'e, sağlığı tehlikeye atan ürün sayısı da 156'ya yükseldi.
Yapılan son testlerde çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.
Tereyağ ve kaşar peynirde bitkisel yağ, baharatta da yabancı madde tespit edildi.
İşte o markalar: