  3. Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Lahmacun harcında kanatlı etine rastlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan, taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son yapılan denetim ve incelemelerde; lahmacun harcında kanatlı etine, pide harcında sakatata rastlandı. Ayrıca; fıstıklı sarmada gıda boyası, balda taklit ve hile tespit edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor.

Uygunsuzluk tespit edilen her ürün Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet sitesinden paylaşılıyor.

Yapılan son analizlerde, Ankara Yenimahalle'de Batı Pide Kebap Salonu'nda pide harcında sakatat tespit edildi.

Aynı ilçede 'Nefissal' isimli markanın piliç etinde mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı.

Fıstıklı sarmada gıda boyası, balda taklit ve hile, zeytinyağında tohum yağı gibi uygunsuzluklar belirlendi.

