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Taksiciler Esnaf Odası dava açtı: İBB’nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi durduruldu

İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan dava sonucunda İBB'nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi için yürütmeyi durdurma karar çıktı.

Haber Merkezi
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Taksiciler Esnaf Odası dava açtı: İBB’nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi durduruldu
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İBB, İstanbul'daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak için planladığı ihalenin ilk etabında 150 taksi plakası için 18 Şubat 2025’te (bugün) ihale düzenlemeye hazırlanıyordu. Ancak İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Taksiciler odası yargıya başvurdu

İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Davacı taraf, İBB'nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığını ve bu sürecin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB’nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. 

Süreç netleştiğinde ihaleye çıkılacak

İhale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenmiş, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak mahkemenin kararı sonrası ihale süreci şimdilik askıya alındı. Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili İdare Mahkemesinde devam edilecek. İBB, mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştirecek.

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