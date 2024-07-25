Taksiciler Odası'ndan zamma itiraz: Kontak kapatırız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 oranında zam yapıldı.

Bu karar kapsamında, tam bilet fiyatı 17,70 liradan 20 liraya yükseldi. Öğrenci abonman ücreti ise 250 liradan 282,5 liraya çıkıyor. Ayrıca, en düşük minibüs ücreti 15,5 liradan 18 liraya yükseldi. Taksi ücretlerinde de değişiklikler yapıldı; taksi indi-bindi ücreti 100 lira olurken, taksi açılış ücreti 30 liraya yükseldi.

"Bu maliyetlerle kontak kapatırız”

CNBC-e'nin haberine göre; zam oranının daha da arttırılması için teklifin yeniden alt komisyona gideceğini bildirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zam oranlarına itiraz etti. Eyüp Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.

Taksicilerin yüzde 30 zam istediği, İBB'nin teklifini yüzde 19'a yükselttiği öğrenildi. Müzakerelerin sonuç vermemesi nedeniyle ilk oran olan yüzde 13 UKOME oylamasında kabul edildi.