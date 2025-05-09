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Taksilere yeni nesil yazar kasa zorunluluğu geliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, taksimetrelerle entegre çalışabilecek yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunlu hale getirilecek.

Haber Merkezi
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Taksilere yeni nesil yazar kasa zorunluluğu geliyor
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Gelir İdaresi Başkanlığı, taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, taksimetrelerle entegre çalışabilecek yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunlu hale getirilecek.

Amaç, belge düzeninde uyumu artırmak, kayıt dışılığı azaltmak ve kartla ödeme imkânlarını yaygınlaştırmak. Yeni nesil cihazların hem taksimetreyle entegre çalışabilmesi hem de belge düzeni, veri aktarımı ve teknik özellikler açısından belirli standartlara sahip olması gerekecek.

Tebliğ taslağı; cihazların üretimi, onay süreci, belge formatları, taksimetrelere getirilecek ek teknik gereksinimler ve bilgi verme yükümlülüğü gibi detayları da kapsıyor. Ayrıca sistemin işleyişine ilişkin usul ve esaslar da tebliğde yer alacak.

Gelir İdaresi, tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerileri 23 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar toplamaya devam edecek. Uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise tebliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

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