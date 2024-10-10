  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Taksim bombalı saldırısına ilişkin davada ara karar açıklandı
Takip Et

Taksim bombalı saldırısına ilişkin davada ara karar açıklandı

Taksim'de 13 Kasım 2022'de gerçekleştirilen 6 kişinin öldüğü 99 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin görülen davada ara karar açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Taksim bombalı saldırısına ilişkin davada ara karar açıklandı
Takip Et

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin dava sürüyor.

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada, mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, firari sanıklar Bilal Elhacmaos, Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Velid Halil, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Saliha Bişkin ve Khalil Manja Hussein’in haklarındaki yakalama kararlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

13 Kasım günü İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen bombalı saldırıda, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Albahsir, sorgusunda, "PKK/PYD/YPG" tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söylemişti. Saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu bildirilmişti. PKK ise yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmemişti.

Saldırıya ilişkin 15 Kasım'da yakalanan Ahmed Jarkas'ın, olayın ardından evine götürdüğü Ahlam Albashir'i buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlenmişti. Yakalanan Ammar Jarkas'ın ise Ahlam Albashir ile aynı evde kalan firari şüpheli Bilal Hassan'ı Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü tespit edilmişti.

Öte yandan Albashir ile Hassan'ın, saldırı günü Taksim'e geldikleri arabayla daha önce 3 defa daha Taksim'e gelerek keşif yaptıkları belirlenmişti.

Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu tutuklular, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenelerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülmüştü.

Olaya ilişkin 26 Nisan 2024 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık Albashir’e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezası vermiş, aralarında özel istihbarat elemanı olduğu belirtilen ve olay yerine Albashir ile patlayıcı malzeme götüren Bilal Elhacmaos’un da bulunduğu 10 firari sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

IKEA'nın satışları yüzde 5 azaldıIKEA'nın satışları yüzde 5 azaldıŞirket Haberleri
Kahramanmaraş'ta depremde 48 kişi hayatını kaybetmişti... Davada karar çıktıKahramanmaraş'ta depremde 48 kişi hayatını kaybetmişti... Davada karar çıktıGündem
Gündem
İstanbul'da apartmanın bodrum katında iki boş roketatar ele geçirildi
İstanbul'da apartmanın bodrum katında iki boş roketatar ele geçirildi
Sur canisi Semih Çelik’in İkbal’i katlettiği yerde demir bariyerli önlem alındı
İkbal’in katledildiği Edirnekapı surlarında bariyerli önlem alındı
Prof. Dr. Emre Alkin: Merkez Bankası, yüzde 50 faizi anlamsız hale getirmeye çalışıyor!
Merkez Bankası, yüzde 50 faizi anlamsız hale getirmeye çalışıyor!
Kayıp Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu
Kayıp Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
İstanbul'da bir bodrumda hafif tanksavar füze bulundu: 1 kişi gözaltında
İstanbul'da bir bodrumda hafif tanksavar füze bulundu: 1 kişi gözaltında