Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde korkunç iddia: İstismara uğradı hamile kaldı

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul’da yaşayan ve algılama sorunu bulunan B.A. (21), hayatında hiç okula gitmemişti ve okuma yazma bilmiyordu. Ağabeyi 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit olmuştu. B.A., ‘şehit yakını’ olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne temizlik işçisi olarak alındı. İddiaya göre genç kadın, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan bir ya da birden fazla erkek tarafından cinsel istismara uğradı.

Hamile kaldı

B.A. istismarlar sonucu hamile kaldı. Ancak hamileliği 6’ncı ayına geldiğinde karnı büyümüş, ailesi ve hastanenin durumdan haberi olmuştu. Hastane durumu hemen savcılığa bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında genç kadının ifadesi alındı. İfadede ismi geçen bir hastane çalışanı da şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İfadesi alınan şüpheli ismin, başlatılan idari soruşturma kapsamında önceki gün başka bir hastaneye görevlendirmesi yapıldı. Ancak genç kadına istismarda bulunan başka erkek çalışanların da olduğu iddia ediliyor. B.A.’dan alınacak olan ek ifadeyle şüpheli sayısı artabilir. Soruşturma kapsamında savcılığın, genç kadının algılama sorununun, zekâ engeli boyutunda olup olmadığının tespiti için rapor aldıracağı öğrenildi.

Diğer yandan 32 haftalık hamile olan ve bebeğinin kalp atışları yavaşlayan B.A., bir devlet hastanesine yatırıldı. Doktorlar bebeğin durumuna göre genç kıza erken doğum yaptırabilir.