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Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı

Taksim-Kabataş füniküler hattının bakım nedeniyle bugün saat 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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