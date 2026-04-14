Taksim Metro İstasyonu'nda korkutan yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında M2 Metro Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörün elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek asansörü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle istasyonun kapatılan Cumhuriyet Tüneli çıkışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılırken metro seferlerinin ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yanan asansörde ise hasar oluştu.