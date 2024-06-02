Taksim Meydanı'nda korkutan yangın: Boyalar patladı, panik yaşandı

Korkutan yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Taksim Maksemi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksim Müzesi'nin önünde bulunan ve restorasyon çalışmalarında bulunan inşaat malzemelerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alev alan malzemelerden sıçrayan yangın, orada bulunan boyalara da sirayet etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Boyalarda meydana gelen ufak çaplı patlama sonucu vatandaşlar panik yaşadı. Dumanları gören ve sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Patlama paniği kameralara yansıdı