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Taksim ve Şişhane metro istasyonları bugün kapalı olacak

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın bugün saat 10.00 itibarıyla Valilik kararı doğrultusunda kapatılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Taksim ve Şişhane metro istasyonları bugün kapalı olacak
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İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün kapatılacak.

Metro İstanbul, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

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