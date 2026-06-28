Taksim ve Şişhane metro istasyonları bugün kapalı olacak
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın bugün saat 10.00 itibarıyla Valilik kararı doğrultusunda kapatılacağını bildirdi.
İstanbul Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün kapatılacak.
Metro İstanbul, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
- M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."