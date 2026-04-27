Taksim'de 1 Mayıs anması: 46 kişi gözaltına alındı

Taksim İnisiyatifi bugün, 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak üzere Kazancı Yokuşu’nda bir araya gelineceğini açıklamıştı.

Metro İstanbul, valilik kararı doğrultusunda Taksim metro istasyonunun ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatıldığını bildirmişti.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul’un konuyla ilgili X’teki açıklaması şöyle:

“1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin 1 Mayıs 1977’de katledilen emekçileri anmak için Kazancı Yokuşu’nda yapmak istediği anmada 30’dan fazla insan darp edilerek ablukayla gözaltına alındı. Gözaltı takibi için Vatan Emniyet’e geçiyoruz.

Toplam gözaltı sayısının 46 olduğu bildirildi. İfade ve diğer işlemler için bekliyoruz.”