Taksim’de 1 Mayıs hazırlığı: Güvenlik önlemleri hat safhada

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı’nda hareketlilik sürüyor.

Güvenlik önlemleri hat safhada

1 Mayıs'ın simge meydanında güvenlik tedbirleri alındı. Bu kapsamda polis bariyerlerle meydanın etrafını çevreledi.

Polis Taksim için önlemleri artırdı

Taksim Meydanı ve çevresinde günler öncesinden hazırlıklara başlayan güvenlik güçleri, sabah saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda polis bariyeri yerleştirdi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, bazı bariyerlerin de ihtiyaç hâlinde kullanılmak üzere meydan çevresinde bekletildiği gözlemlendi.