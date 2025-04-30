  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Taksim’de 1 Mayıs hazırlığı: Güvenlik önlemleri hat safhada
Takip Et

Taksim’de 1 Mayıs hazırlığı: Güvenlik önlemleri hat safhada

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri artırıldı. Meydan çok sayıda polis bariyeri yerleştirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Taksim’de 1 Mayıs hazırlığı: Güvenlik önlemleri hat safhada
Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı’nda hareketlilik sürüyor.

Güvenlik önlemleri hat safhada

1 Mayıs'ın simge meydanında güvenlik tedbirleri alındı. Bu kapsamda polis bariyerlerle meydanın etrafını çevreledi. 

Polis Taksim için önlemleri artırdı

Taksim Meydanı ve çevresinde günler öncesinden hazırlıklara başlayan güvenlik güçleri, sabah saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda polis bariyeri yerleştirdi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, bazı bariyerlerin de ihtiyaç hâlinde kullanılmak üzere meydan çevresinde bekletildiği gözlemlendi.

İBB duyurdu: 1 Mayıs’ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacakİBB duyurdu: 1 Mayıs’ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacakGündem
Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürleri adli kontrolle serbest bırakıldıEkrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürleri adli kontrolle serbest bırakıldıGündem
Gündem
Karabük'te okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalı bulundu
Karabük'te okul inşaatının temel kazısında tarihi içme suyu kanalı bulundu
Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi
Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi
EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak
Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak
Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürleri adli kontrolle serbest bırakıldı
Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürleri adli kontrolle serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kameraları bantlamak bizim kitabımızda yazmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kameraları bantlamak bizim kitabımızda yazmaz