Taksim'de tramvayda korkutan yangın

Taksim’de kısa devre nedeniyle çıkan nostaljik tramvay yangını, sürücünün müdahalesiyle söndürüldü.

Taksim Meydanı ile Beyoğlu Tünel arasında sefer yapan Vatman Yasin Bezgir (44) yönetimindeki nostaljik tramvayın elektrik bölümünde kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvay sürücüsü yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tramvayda incelemelerde bulundu.

Tramvay, ekiplerin çalışmalarının ardından garaja çekildi.

