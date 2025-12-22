  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Taksim'de yağmur, Üsküdar'da sis
Takip Et

Taksim'de yağmur, Üsküdar'da sis

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağmur etkisini sürdürüyor. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de ekili olmaya devam ediyor. Taksim'de de yağmur sabah saatlerinde yer yer etkisini gösterdi. Üsküdar'da ise yağmurun yanı sıra yer yer sis de etkili oluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Taksim'de yağmur, Üsküdar'da sis
Takip Et

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de ekili olmaya devam ediyor.

Taksim'de yağmur, Üsküdar'da sis - Resim : 1

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın günboyu kentin belirli noktalarında aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış trafiği: Durma noktasına geldiİstanbul'da yağış trafiği: Durma noktasına geldiGündem

 Sis etkili oluyor

Diğer yandan yağmurun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda sis de etkili oluyor.

Taksim'de yağmur, Üsküdar'da sis - Resim : 3

Boğaz çevresinde özellikle Üsküdar'da sis yoğunluğu sabah saatlerinde arttı.

Taksim'de yağmur, Üsküdar'da sis - Resim : 4

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, Boğaz'da seyirlik görüntüler oluştu.

Taksim'de yağmur, Üsküdar'da sis - Resim : 5