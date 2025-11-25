  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Taksim'deki metro istasyonlarını geçici süreyle kapatma kararı
Takip Et

Taksim'deki metro istasyonlarını geçici süreyle kapatma kararı

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 25 Kasım saat 15.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Taksim'deki metro istasyonlarını geçici süreyle kapatma kararı
Takip Et

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Gündem
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
İmamoğlu yeni mektup adresini paylaştı
İmamoğlu yeni mektup adresini paylaştı
İmralı’dan Suriye’ye
İmralı’dan Suriye’ye
Yanındayız Derneği YK Başkanı Selen Okay Akçalı: Erkekler dönüşmeden bu ülke değişmeyecek Nöbetteyiz
Yanındayız Derneği YK Başkanı Selen Okay Akçalı: Erkekler dönüşmeden bu ülke değişmeyecek Nöbetteyiz
Kılıçdaroğlu: Linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum
Kılıçdaroğlu: Linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum