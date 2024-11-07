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Taksim’i bir anda su bastı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından Taksim’de yapılan çalışmalar esnasında iş makinesinin su borusunu patlatması nedeniyle meydan sular altında kaldı. Çalışmalar esnasında vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Haber Merkezi
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Taksim’i bir anda su bastı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan çalışmalar esnasında iş makinesi su borusunu patlattı.

Meydanın bir kısmı sular altında kalırken, suyun patladığı kısım iş makinesi tarafından kapatılarak suyun yükselmesi önlendi. Bazı noktalarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

İSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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