Takviye edici ürünler yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık beyanı denetimi hakkında yönetmeliğe göre, bu ürünlerin bileşiminde bulunan ögelerin hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiği belirtilemeyecek, ileri sürülemeyecek veya ima edilemeyecek.

Ürünlere ilişkin özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ürünlerin tanıtımlarında, "Bir ürünün veya ürün bileşiminde bulunan ögelerin insan sağlığıyla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyan" olarak tanımlanan sağlık beyanını çağrıştıracak görseller kullanılamayacak. Sağlık beyanı ile ürün tanıtımının yapılması durumunda ürün tanıtımını yapanlar, yapılan tanıtımların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmasından sorumlu olacak.

Ürün tanıtımının elektronik ortamda yapıldığı durumlarda, tanıtımın yapıldığı internet sitesinde ürün sahibinin adı, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer alması zorunlu olacak. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) ürünlerin sağlık beyanıyla tanıtım veya satış faaliyetleri ve tanıtım malzemeleri ile ilgili denetim, inceleme ve soruşturma yapabilecek.

TİTCK, mevzuata aykırı sağlık beyanı kullanılarak yapılan ürün tanıtım veya satış faaliyetlerinin durdurulması, tanıtım içeriklerinin kaldırılması, internet sitelerine erişimin engellenmesi hususlarında mevzuata aykırı tanıtımın yapıldığı mecraya göre diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilecek.

TİTCK ayrıca, mevzuata aykırı ürün tanıtım veya satış faaliyetlerinin durdurulması, malzemelerinin ıslahı, piyasaya arzının durdurulması, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapabilecek.