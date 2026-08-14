Talas Belediyesi "İklim Müzesi" kuruyor

HİLAL SÖNMEZ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Osmanlı Kültür Sokağı dediğimiz Ali Saip Paşa Sokağı'nda çok güzel çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Hem turistik açıdan hem güvenlik hem de şehir estetiği bakımından önemli kazanımlar elde ettik. Yatırımlarla bölgemiz çok farklı bir kimlik kazandı. İki sokağın kesişiminde, camimizin karşısında belediyemize ait tarihi bir sarnıç tespit edildi. Uzun süren temizlik ve bakım çalışmalarının ardından ORAN Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle projemizi hazırladık. İklim Müzesi olarak planlanan bu çalışmayla özellikle çocuklarımızın çevre ve iklim konusunda bilinçlenmesini hedefliyoruz. Hazırladığımız projeyi Türkiye Çevre Ajansı'na sunduk. Görüşmeler neticesinde bakanlığımız projeye 4 milyon lira hibe desteği verme kararı aldı” dedi.

"Koruma Amaçlı İmar Planı ile farkımızı ortaya koyduk"

Kayseri’de yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılan tek yerin Talas olduğuna da dikkat çeken Yalçın, “Tarihi eserlerin, taş konakların ve kültürel mirasın bir arada bulunduğu bu alanı korumak için yaklaşık üç yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttük. Tarihi değerlerimizi geleceğe taşımak adına azami gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.