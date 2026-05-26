  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Talep kabul edildi: CHP'de eski Parti Meclisi üyeleri göreve dönüyor
Takip Et

Talep kabul edildi: CHP'de eski Parti Meclisi üyeleri göreve dönüyor

Ankara 3. Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine tebligat yapılması talebini kabul etti.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Talep kabul edildi: CHP'de eski Parti Meclisi üyeleri göreve dönüyor
Takip Et

Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, CHP’de "tedbiren göreve iade edilen" Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

Kararda, talepte bulunanın Levent Çelik adına vekili Avukat Onur Yusuf Üregen olduğu belirtildi.

Kararda  "Talep konusu" ile ilgili "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasıdır" ifadeleri yer aldı.

Başvuruda, CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen listelerde yer alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılması ve tebligatların elden icra müdürlüğüne müracaat edilerek tebellüğ edilmesi talebine bulunuldu. 

Belgenin karar bölümünde ise "Gereği düşünüldü. Talebin kabulü ile talep gibi işlem yapılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı. 

Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Günay gözaltındaGüzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Günay gözaltındaGündem
Köklü çikolata markası iflas başvurusunda bulunduKöklü çikolata markası iflas başvurusunda bulunduŞirket Haberleri
Kurban Bayramı'nda çalışanlar dikkat! Bayram mesaisi ücreti nasıl hesaplanır? İşte detaylar...Kurban Bayramı'nda çalışanlar dikkat! Bayram mesaisi ücreti nasıl hesaplanır? İşte detaylar...Ekonomi
Hürmüz umutları zayıfladı, petrol yükselişe geçtiHürmüz umutları zayıfladı, petrol yükselişe geçtiEnerji

 